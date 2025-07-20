TOKİ arsa satışı yerleri nerede? TOKİ açık artırma ile 36 ilde 245 arsa satışı ne zaman, şartları neler?

TOKİ açık artırma ile arsa satışı ilanı yayımlandı. Buna göre 36 ilde toplamda 245 arsa yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle ve yüzde 40 peşinat ve 36 aya varan vade oranları ile satışa çıkacak. Açık artırma satışları İstanbul ve Ankara'da yapılırken aynı zamanda internetten de online katılım kabul edilecek. TOKİ açık artırma ile 245 arsa satışı ne zaman, saat kaçta, hangi illerde?

TOKİ arsa satışı yerleri nerede? TOKİ açık artırma ile 36 ilde 245 arsa satışı ne zaman, şartları neler? - 1

Açık artırma satışlarına bir yenisi daha eklendi. 36 ilde yapılcak 245 muhtelif arsa satışları için öncelikle ilgililerden teminat bedeli alınacak. Arsalara yüde 25 ve yüzde 40 peşinat oranları, 48 ve 36 vade sayıları ile sahip olmak mümkün. Arsalar için teminat bedelleri 100.000 ile 50.000.000 TL arasında değişiyor. İşte, TOKİ arsa satışı olan iller ve ödeme planı...

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ arsa satışı yerleri nerede? TOKİ açık artırma ile 36 ilde 245 arsa satışı ne zaman, şartları neler? - 2

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI DETAYLARI

TOKİ 36 ilde yapacağı 245 arsa satışı için açık artırma 4 Ağustos günü saat 10:30'da İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece'de ve Ankara Yenimahelle İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy'de yapılacak.

Teminat bedelleri, Halk Bankası'nın (TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02) IBAN nolu adresine ödenecek. İşte teminat bedelleri:

TOKİ arsa satışı yerleri nerede? TOKİ açık artırma ile 36 ilde 245 arsa satışı ne zaman, şartları neler? - 3

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için (Tekirdağ Çorlu Kemalettin
hariç) 10.000.000-TL,
Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Kemalettin mahallesinde tek lot olarak satışa sunulan 41 adet taşınmaz için toplam 50.000.000-TL.

TOKİ arsa satışı yerleri nerede? TOKİ açık artırma ile 36 ilde 245 arsa satışı ne zaman, şartları neler? - 4

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI OLAN İLLER

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak.

TOKİ arsa satışı yerleri nerede? TOKİ açık artırma ile 36 ilde 245 arsa satışı ne zaman, şartları neler? - 5

ÖDEME PLANI

Satışı vadeli olarak gerçekleştirilen arsaların taksit ödemelerinde, 1 Ocak - 30 Haziran
tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönem olarak kabul edilir.

İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalır. Her altı aylık dönemin başında (Ocak -Temmuz) o dönemde geçerli olacak aylık taksit miktarı, bir önceki altı aylık TÜİK tarafından belirlenen Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınarak, her dönem için artış oranına göre yeniden hesaplanarak,
banka tarafından alıcıya SMS ile bildirilir.

İlk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmez.

%25 Peşin 48 ay vade seçeneğinde ödeme için; Yıllık ÜFE artış oranı en fazla % 25 olarak
uygulanacaktır.

ÜFE oranı ilk altı aylık dönem için en fazla % 12,5 oranında uygulanacak, ikinci altı aylık dönemde uygulanacak ÜFE artış oranı ise; yıllık ÜFE artış oranına tamamlanacaktır. Bu oran yıllık bazda en fazla % 25 olacaktır.

%40 Peşin, 36 ay vade seçeneğinde ödeme için; Yıllık ÜFE artış oranı en fazla % 15 olarak
uygulanacaktır. ÜFE oranı ilk altı aylık dönem için en fazla % 7,5 oranında uygulanacak, ikinci altı aylık dönemde uygulanacak ÜFE artış oranı ise; yıllık ÜFE artış oranına tamamlanacaktır. Bu oran yıllık bazda en fazla % 15 olacaktır.

Teklif sahiplerinin arsa bedelini peşin olarak ödemek istemesi halinde (vadeli satışı yapılanlar
için), arsa satış sözleşme imzalayacağı son güne kadar durumu bildirerek, vadeli satış bedeli üzerinden % 15 indirim uygulanarak peşin arsa satış sözleşmesini imzalayabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER