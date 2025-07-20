TOKİ arsa satışı yerleri nerede? TOKİ açık artırma ile 36 ilde 245 arsa satışı ne zaman, şartları neler?
TOKİ açık artırma ile arsa satışı ilanı yayımlandı. Buna göre 36 ilde toplamda 245 arsa yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle ve yüzde 40 peşinat ve 36 aya varan vade oranları ile satışa çıkacak. Açık artırma satışları İstanbul ve Ankara'da yapılırken aynı zamanda internetten de online katılım kabul edilecek. TOKİ açık artırma ile 245 arsa satışı ne zaman, saat kaçta, hangi illerde?
Açık artırma satışlarına bir yenisi daha eklendi. 36 ilde yapılcak 245 muhtelif arsa satışları için öncelikle ilgililerden teminat bedeli alınacak. Arsalara yüde 25 ve yüzde 40 peşinat oranları, 48 ve 36 vade sayıları ile sahip olmak mümkün. Arsalar için teminat bedelleri 100.000 ile 50.000.000 TL arasında değişiyor. İşte, TOKİ arsa satışı olan iller ve ödeme planı...