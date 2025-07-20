TOKİ arsa satışı yerleri nerede? TOKİ açık artırma ile 36 ilde 245 arsa satışı ne zaman, şartları neler?

ÖDEME PLANI

Satışı vadeli olarak gerçekleştirilen arsaların taksit ödemelerinde, 1 Ocak - 30 Haziran

tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönem olarak kabul edilir.



İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalır. Her altı aylık dönemin başında (Ocak -Temmuz) o dönemde geçerli olacak aylık taksit miktarı, bir önceki altı aylık TÜİK tarafından belirlenen Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınarak, her dönem için artış oranına göre yeniden hesaplanarak,

banka tarafından alıcıya SMS ile bildirilir.



İlk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmez.



%25 Peşin 48 ay vade seçeneğinde ödeme için; Yıllık ÜFE artış oranı en fazla % 25 olarak

uygulanacaktır.



ÜFE oranı ilk altı aylık dönem için en fazla % 12,5 oranında uygulanacak, ikinci altı aylık dönemde uygulanacak ÜFE artış oranı ise; yıllık ÜFE artış oranına tamamlanacaktır. Bu oran yıllık bazda en fazla % 25 olacaktır.



%40 Peşin, 36 ay vade seçeneğinde ödeme için; Yıllık ÜFE artış oranı en fazla % 15 olarak

uygulanacaktır. ÜFE oranı ilk altı aylık dönem için en fazla % 7,5 oranında uygulanacak, ikinci altı aylık dönemde uygulanacak ÜFE artış oranı ise; yıllık ÜFE artış oranına tamamlanacaktır. Bu oran yıllık bazda en fazla % 15 olacaktır.



Teklif sahiplerinin arsa bedelini peşin olarak ödemek istemesi halinde (vadeli satışı yapılanlar

için), arsa satış sözleşme imzalayacağı son güne kadar durumu bildirerek, vadeli satış bedeli üzerinden % 15 indirim uygulanarak peşin arsa satış sözleşmesini imzalayabilir.