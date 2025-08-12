TOKİ İstanbul Avrupa Yakası Konut Belirleme Kura sonuçları isim listesi 2025 sorgula: TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura sonuçları için gözler toki.gov.tr adresine çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 sosyal konut projesi başvuru toplanan İstanbul İli, Avrupa Yakası konut belirleme kurası 11 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Saat 09.30’da başlayan kura çekimini canlı takip edemeyenler ise kura sonuçlarının isim listesi şeklinde yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Daha önceki kura çekimleri işlemlerinde asil ve yedek adaylar isim listesi şeklinde duyurulmuştu. Peki TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ İstanbul Avrupa Yakası konut belirleme kura sonucu görüntüleme ekranı…

Konut belirleme kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahipleri gayrimenkul satış sözleşmesini 25 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında Halkbank internet sayfasından banka şubelerinden sözleşme programını imzalayacak. TOKİ Avrupa Yakası Konut Belirleme Kurası Ankara 66. Noterliği denetiminde gerçekleştirildi. Kura ekranında hak sahibi sıra no, adı, soyad, kategori, T.C. kimlik numarası, durum, konut sıra numarası, tipi, blok no, kat no, daire ve oda sayısı gibi bilgiler yer aldı.TOKİ Avrupa Yakası konut kura sonuçları ise toki.gov.tr adresinden yayımlanacak. Peki TOKİ kura sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, konuyla ilgili yapılan son açıklama…

TOKİ AVRUPA YAKASI KONUT BELİRLEME SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

TOKİ’den yapılan açıklamada kura çekiliş sonuçlarının noter onayından sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden ilan edileceği duyuruldu.

Hak sahibi sıra numaraları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi internet sayfasında bulunan duyurular bölümünde ki ilgili projenin bilgilendirme bölümünden yayımlandı.

TOKİ Avrupa Yakası Konut Belirleme Kurası tamamlanırken 28 bin 375 bin hak sahibi belirlendi.

Kura sonuçları ekranında hak sahibi sıra numarası başvuru numarası, ad-soyad, kategorisi, T.C. kimlik numarası konut sıra numarası, konut tipi, blok numarası, kat numarası, daire numarası, proje adı ve çekiliş sıra numarası yer aldı.

Henüz TOKİ tarafından Avrupa Yakası Konut Belirleme kura sonuçları isim listesi yayımlanmadı. Bu hafta içerisinde noter onaylı listenin yayımlanması bekleniyor.

Konut belirleme kurasından sonra hak sahipleri tarafından Gayrimenkul Satış Sözleşmesi 25 Ağustos 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin İdaremizin internet sayfasında ilan edilen Banka Şubelerinde ve Sözleşme Programına göre  imzalanacaktır.

