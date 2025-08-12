TOKİ İstanbul Avrupa Yakası Konut Belirleme Kura sonuçları isim listesi 2025 sorgula: TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura sonuçları için gözler toki.gov.tr adresine çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 sosyal konut projesi başvuru toplanan İstanbul İli, Avrupa Yakası konut belirleme kurası 11 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Saat 09.30’da başlayan kura çekimini canlı takip edemeyenler ise kura sonuçlarının isim listesi şeklinde yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Daha önceki kura çekimleri işlemlerinde asil ve yedek adaylar isim listesi şeklinde duyurulmuştu. Peki TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ İstanbul Avrupa Yakası konut belirleme kura sonucu görüntüleme ekranı…
Konut belirleme kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahipleri gayrimenkul satış sözleşmesini 25 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında Halkbank internet sayfasından banka şubelerinden sözleşme programını imzalayacak. TOKİ Avrupa Yakası Konut Belirleme Kurası Ankara 66. Noterliği denetiminde gerçekleştirildi. Kura ekranında hak sahibi sıra no, adı, soyad, kategori, T.C. kimlik numarası, durum, konut sıra numarası, tipi, blok no, kat no, daire ve oda sayısı gibi bilgiler yer aldı.TOKİ Avrupa Yakası konut kura sonuçları ise toki.gov.tr adresinden yayımlanacak. Peki TOKİ kura sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, konuyla ilgili yapılan son açıklama…