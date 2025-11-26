TOKİ başvuru sonuç tarihi 2025: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hak sahipleri için kura tarihi belli oldu
26.11.2025 15:14
Son Güncelleme: 26.11.2025 15:15
Tuğba Öztürk
Milyonlarca kişinin ev sahibi olma umuduyla başvurduğu TOKİ 500 bin konut başvuruları için süreç devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iş birliğinde yapılacak olan projelerde on binerce kişi 1+1 ve 2+1 ev sahibi olma şansını yakalayacak. 19 Aralık'ta sona erecek başvuruların ardından ise gözler TOKİ kura sonuçlarına çevrilecek. Peki, 2025 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 TOKİ sonuçları için başvurular sürmeye devam ederken gözler artık kuraların çekileceği tarihe çevrildi. 500 bin konutun yapılacağı 81 ilde hak sahipleri kura ile yeni evlerine kavuşacak. Proje kapsamında 1+1 ve 2+1 evler yeni sahiplerini bulacak. Peki, 2025 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iş birliğindeki 500 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi belli oldu.
10 Kasım tarihinde başlayan 500 bin konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular e-Devlet üzerinden açıldı.
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.
Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek