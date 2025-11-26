TOKİ başvuru sonuç tarihi 2025: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Hak sahipleri için kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin ev sahibi olma umuduyla başvurduğu TOKİ 500 bin konut başvuruları için süreç devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iş birliğinde yapılacak olan projelerde on binerce kişi 1+1 ve 2+1 ev sahibi olma şansını yakalayacak. 19 Aralık'ta sona erecek başvuruların ardından ise gözler TOKİ kura sonuçlarına çevrilecek. Peki, 2025 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?