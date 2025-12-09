TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TOKİ 500 bin konut kura çekimi için tarihler belli oldu
09.12.2025 10:00
Son Güncelleme: 10.12.2025 08:21
NTV - Haber Merkezi
2025 TOKİ başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, uygun taksit fırsatıyla ev sahibi olmak için başvuruda bulunan adaylar tarafından sorgulanıyor. Sosyal konut projesi kapsamında 500 bin konut için kura çekiminin gerçekleşeceği tarih ise belli oldu. Peki, 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarih, uygun taksit fırsatıyla ev sahibi olmak için başvuruda bulunan adaylar tarafından sorgulanıyor. Sosyal konut projesi kapsamında 500 bin konut için kura çekiminin gerçekleşeceği tarih ise belli oldu. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.
Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?
TOKİ 500 bin konut hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin liralık başvuru ücreti geri iade edilecek.
1+1 VE 2+1 EVLER NASIL OLACAK?
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.