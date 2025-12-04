TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TOKİ 500 bin konut kura çekimi tarihi belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500 bin sosyal konut başvuruları sürmeye devam ediyor. 19 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden alınacak başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler TOKİ başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Gerçekleşecek olan kura çekimiyle birlikte başvuru ücretini yatıran ve hak sahibi olan adaylara 1+1 ve 2+1 evlerin dağıtımı yapılacak. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?