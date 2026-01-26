TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak, nasıl alınır? 5000 TL iade alma ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı tüm Türkiye’de devam ediyor. Kura çekilişleri sonucunda asil veya yedek listede yer alamayan binlerce kişi, "TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kuraların 32 ilde tamamlanmasının ardından, iade süreçleri de hız kazandı. TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak, nasıl alınır? 5000 TL'lik başvuru bedeli nasıl geri alınır?