TOKİ başvuruları bekleniyor: e-Devlet 2025 TOKİ konut başvurusu ne zaman başlayacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2025 yılında konut inşaatlarına devam edecek. 2024 sonunda açıklanan sosyal konut projesinin ardından projenin ayrıntıları ve başvuru tarihleri pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, 2025 TOKİ başvuruları ne zaman?
TOKİ 250 bin sosyal konut e-Devlet başvuruları için beklentiler sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konut ihaleleri başlamıştı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ konut projesi başvuruları için henüz resmi bir duyuru gelmedi. Tüm gözler resmi kurum ya da kişilerden gelecek açıklamalarda.