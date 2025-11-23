TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? 2025 TOKİ 500 bin konut kura çekimi ve başvuru tarihleri

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin konut başvuruları sürmeye devam ediyor. 10-15 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son hanesine göre alınan başvurular tamamlanmış ve o tarihten itibaren başvurular tüm vatandaşların hizmetine açılmıştı. Henüz başvuru yapamayan vatandaşlar ise başvuruların sona ereceği tarihi merak ediyor.