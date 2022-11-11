TOKİ CANLI KURA Çekiliş ekranı: Mardin ve Van'daki hak sahipleri belirlenecek

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak TOKİ konutları için 14 Eylül’de 2022’de başlayan başvurular 31 Ekim 2022’de sona erdi. TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftası itibariyle başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayımlanan ilk kuralar 7 Kasım 2022 tarihinde Şırnak ve Ardahan'da çekildi.