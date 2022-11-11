TOKİ CANLI KURA Çekiliş ekranı: Mardin ve Van'daki hak sahipleri belirlenecek

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak TOKİ konutları için 14 Eylül’de 2022’de başlayan başvurular 31 Ekim 2022’de sona erdi. TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftası itibariyle başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayımlanan ilk kuralar 7 Kasım 2022 tarihinde Şırnak ve Ardahan'da çekildi.
TOKİ kuraları canlı yayınla takip edilebiliyor. Mardin için TOKİ kuraları 11 Kasım tarihinde saat 09.00’da başlayacak. Van TOKİ kura çekimi de eş zamanlı başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.
TOKİ canlı kura çekilişini aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilirsiniz.
Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut
TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.