TOKİ deprem konut kura sonuçları açıklanıyor: AFAD konut kurası isim listesi nasıl öğrenilir?
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen 44 bin 36 TOKİ konutunun kura çekimi 19 Haziran'da gerçekleştiriliyor. Deprem sonrası konut ihtiyacını karşılamaya yönelik proje kapsamında yapılan kura çekiminin ayrıntıları AFAD tarafından duyurulmuştu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Hatay, Adana, Malatya ve Adıyaman’da inşası tamamlanan konut ve iş yerleri için hak sahipleri, bugün büyük günlerini yaşıyor. 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14.30’da başlayan kura çekimi, AFAD’ın YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.