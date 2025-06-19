TOKİ deprem konut kurası başladı: Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları isim lsitesi nasıl öğrenilir?
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen 44 bin 36 TOKİ konutunun kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Deprem sonrası konut ihtiyacını karşılamaya yönelik proje kapsamında yapılan kura çekiminin ayrıntıları AFAD tarafından duyurulmuştu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Hatay, Adana, Malatya ve Adıyaman’da inşası tamamlanan konut ve iş yerleri için hak sahipleri, bugün büyük günlerini yaşıyor. 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14.30’da başlayan kura çekimi, AFAD’ın YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.