TOKİ deprem konut kurası başladı: Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları isim lsitesi nasıl öğrenilir?

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen 44 bin 36 TOKİ konutunun kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Deprem sonrası konut ihtiyacını karşılamaya yönelik proje kapsamında yapılan kura çekiminin ayrıntıları AFAD tarafından duyurulmuştu.

TOKİ deprem konut kurası başladı: Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları isim lsitesi nasıl öğrenilir? - 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Hatay, Adana, Malatya ve Adıyaman’da inşası tamamlanan konut ve iş yerleri için hak sahipleri, bugün büyük günlerini yaşıyor. 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14.30’da başlayan kura çekimi, AFAD’ın YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ deprem konut kurası başladı: Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları isim lsitesi nasıl öğrenilir? - 2

Yaklaşık 49.056 bağımsız bölümün (44.367 konut, 4.689 iş yeri) hak sahiplerine dağıtılacağı kura süreci 19 Haziran itibariyle yapılacak teslim töreniyle eş zamanlı olarak ilerleyecek.

AFAD TOKİ DEPREM KURASI CANLI YAYINI

TOKİ deprem konut kurası başladı: Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları isim lsitesi nasıl öğrenilir? - 3

AFAD KURA AÇIKLAMASI

AFAD tarafından yapılan açıklamada; "Asrın Felaketinden, Asrın Birlikteliğine…

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, dünyanın en büyük ve en hızlı afet sonrası iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman,Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ, Sivas ve Kayseri illerimizde yapımı tamamlanan;

44.367 konut ve
4.689 iş yeri,

19 Haziran 2025 tarihinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan ’ın Teşrifleri ile gerçekleştirilecek olan kura çekimi programında hak sahibi vatandaşlarımızla buluşacak.

Asrın felaketinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, 245.789 konut, 4.838 iş yeri olmak üzere bugüne kadar toplam 250.636 bağımsız bölüm depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak.

TOKİ deprem konut kurası başladı: Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları isim lsitesi nasıl öğrenilir? - 4

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, #AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinde yer alan #AFAD sayfasından ilan edilecektir.

Yeni yuvalarının, saygıdeğer vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz." denildi.

TOKİ deprem konut kurası başladı: Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları isim lsitesi nasıl öğrenilir? - 5

EN ÇOK TESLİM HATAY'DA

Hatay'da 22 bin 239, Malatya'da 9 bin 161, Adıyaman'da 5 bin 277, Kahramanmaraş'ta 4 bin 311, Diyarbakır'da 2 bin 636, Elazığ'da 1429, Osmaniye'de 1336, Şanlıurfa'da 1263, Gaziantep'te 675, Adana'da 490, Kilis'te 105, Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.

Öte yandan yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükselecek.


TOKİ deprem konut kurası başladı: Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları isim lsitesi nasıl öğrenilir? - 6

Deprem bölgesinde 250 bin 636'ya ulaşacak teslim edilen bağımsız bölümün dağılımı şöyle:

Hatay: 60 bin 507 konut, 1152 iş yeri, 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406

Kahramanmaraş: 26 bin 311 konut, 774 iş yeri, 11 bin 856 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 941

Adıyaman: 28 bin 970 konut, 1723 iş yeri, 5 bin 990 köy evi olmak üzere toplam 36 bin 683

Malatya: 27 bin 541 konut, 1117 iş yeri, 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 35 bin 486

Gaziantep: 19 bin 447 konut, 52 iş yeri, 3 bin 651 köy evi olmak üzere toplam 23 bin 150

Diyarbakır: 10 bin 56 konut, 500 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 556

Elazığ: 9 bin 381 konut, 882 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 263

Şanlıurfa: 7 bin 467 konut, 10 iş yeri, 1299 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 776

Osmaniye: 7 bin 420 konut, 6 iş yeri, 1247 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 673

Adana: 7 bin 190 konut, 117 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 307

Kilis: 1713 konut, 4 iş yeri, 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261

Kayseri: 9 konut, 40 köy evi olmak üzere toplam 49

Sivas: 85 konut

Böylece asrın felaketinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 250 bin 636 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edilmiş olacak.

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