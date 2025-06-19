TOKİ deprem konut kurası ne zaman, saat kaçta? Hatay, Adana Malatya, Adıyaman TOKİ canlı kura çekimi
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen 44 bin 36 TOKİ konutunun kura tarihi açıklandı. Deprem sonrası konut ihtiyacını karşılamaya yönelik proje kapsamında gerçekleştirilecek kura çekiminin ayrıntıları AFAD tarafından duyuruldu. Peki, TOKİ deprem konut kurası ne zaman, saat kaçta?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Hatay, Adana, Malatya ve Adıyaman’da inşası tamamlanan konut ve iş yerleri için hak sahipleri, bugün büyük günlerini yaşıyor. 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak kura töreni, AFAD’ın YouTube kanalından canlı yayınlanacak.