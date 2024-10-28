TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı: 29.311 deprem konutu teslim edildi

29 BİN 311 KONUT DAHA TESLİM EDİLD

Törende, Hatay'da 7 bin 856, Malatya'da 6 bin 759, Gaziantep'te 5 bin 259, Kahramanmaraş'ta 3 bin 135, Adıyaman'da 3 bin 108, Osmaniye'de bin 310, Adana'da 648, Diyarbakır'da 641, Elazığ'da 569, Kilis'te 9, Şanlıurfa'da 17 olmak üzere toplam 29 bin 311 konut daha teslim edildi.





