TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı: 29.311 deprem konutu teslim edildi
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun daha anahtar teslim töreni Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Konutları'nda yapıldı. AFAD hak sahipleri kura çekimi YouTube üzerinden de canlı takip edildi.
29.311 TOKİ deprem konutu gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen törene, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve TOKİ Başkanı M. Levent Sungur katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından dua edilirken, AFAD Başkanlığında başlatılan kura çekimiyle de hak sahipleri belirlendi.