TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı: 29.311 deprem konutu teslim edildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun daha anahtar teslim töreni Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Konutları'nda yapıldı. AFAD hak sahipleri kura çekimi YouTube üzerinden de canlı takip edildi.

TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı: 29.311 deprem konutu teslim edildi - 1

29.311 TOKİ deprem konutu gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen törene, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve TOKİ Başkanı M. Levent Sungur katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından dua edilirken, AFAD Başkanlığında başlatılan kura çekimiyle de hak sahipleri belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı: 29.311 deprem konutu teslim edildi - 2

HANGİ İLLERDE DEPREM KONUTU TESLİM EDİLDİ?

Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya canlı bağlantıyla hak sahiplerine konutların anahtarları teslim edildi.

TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı: 29.311 deprem konutu teslim edildi - 3

29 BİN 311 KONUT DAHA TESLİM EDİLD

Törende, Hatay'da 7 bin 856, Malatya'da 6 bin 759, Gaziantep'te 5 bin 259, Kahramanmaraş'ta 3 bin 135, Adıyaman'da 3 bin 108, Osmaniye'de bin 310, Adana'da 648, Diyarbakır'da 641, Elazığ'da 569, Kilis'te 9, Şanlıurfa'da 17 olmak üzere toplam 29 bin 311 konut daha teslim edildi.


TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı: 29.311 deprem konutu teslim edildi - 4

Asrın felaketinin neden olduğu büyük yıkımın ardından dünyanın en büyük şantiye alanına çevrilen deprem bölgesindeki 11 ilde 7 gün 24 saat çalışma esasıyla yeni konutların inşası devam ediyor. Bu çerçevede teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 101 bin 254'ten 130 bin 565'e yükseldi.

TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı: 29.311 deprem konutu teslim edildi - 5

HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor.

Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama

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