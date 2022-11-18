Gaziantep kura çekilişi canlı yayın ekranı ve isim listesi: Kura çekilişi resmi Youtube hesabı üzerinden başladı

Gaziantep TOKİ sosyal konut projesi için kura çekiminin başlangıç tarihi 18 Kasım 2022 olarak belirlendi. Gaziantep'te inşa edilecek 10.000 konutun hak sahibinin belirlenmesi için yapılacak kuralar, 23 Kasım'da da devam edecek.
Gaziantep TOKİ kuraları 18 Kasım'da çekilecek ve TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'dan sonra canlı izlenebilecek.
7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu.
İkinci etap kuraları ise 17 Kasım'da başladı.
11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 28 Kasım'a kadar devam edecek.
17-28 Kasım’da tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır’da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak.
Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.