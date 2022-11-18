Gaziantep kura çekilişi canlı yayın ekranı ve isim listesi: Kura çekilişi resmi Youtube hesabı üzerinden başladı

İKİNCİ ETAP KURALAR BAŞLADI

7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu.

İkinci etap kuraları ise 17 Kasım'da başladı.

11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 28 Kasım'a kadar devam edecek.