TOKİ Hakkari ve Şanlıurfa kuraları gerçekleşiyor... TOKİ CANLI KURA çekiliş ekranı

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak TOKİ konutları için 14 Eylül’de 2022’de başlayan başvurular 31 Ekim 2022’de sona erdi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan 12 il için kura çekiliş tarihi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Belirlenen takvim doğrultusunda Hakkari ve Şanlıurfa'da inşa edilecek TOKİ konutlarının kurası bugün gerçekleşecek.
TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftası itibariyle başladı. TOKİ kura çekilişleri Hakkari ve Şanlıurfa illeriyle devam ediyor. TOKİ'den yapılan açıklamada "Bugün kuralar Hakkari ve Şanlıurfa illerimizde. Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacak." ifadelerine yer verdi.
16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut
TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.