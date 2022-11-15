TOKİ Hakkari ve Şanlıurfa kuraları gerçekleşiyor... TOKİ CANLI KURA çekiliş ekranı

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak TOKİ konutları için 14 Eylül’de 2022’de başlayan başvurular 31 Ekim 2022’de sona erdi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan 12 il için kura çekiliş tarihi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Belirlenen takvim doğrultusunda Hakkari ve Şanlıurfa'da inşa edilecek TOKİ konutlarının kurası bugün gerçekleşecek.