TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri belli oldu! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından kimler faydalanabilir?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş yeri ve konut satın almış ve henüz ödemeleri son bulmamış alıcılar için yüzde 25 indirim kampanyasını hayata geçiriyor. Borcunun kalan kısmını ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenlere 25 oranında indirim söz konusu olacak. Ayrıca borç bakiyesinin belirli bir bölümünü ödeyenler de kampanyadan kısmi olarak yararlanabilecek. İşte, TOKİ indirim kampanyası şartları...
TOKİ, alıcılar için indirim kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Yoğun talep üzerine 2024 Haziran ayı sonuna kadar satılan ev ve iş yerleri için kampanya uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak için ilgili bankaya müracaat etmek yeterli olacak. TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları 22 Eylül'de başlıyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası son başvuru ne zaman?