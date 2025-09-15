TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri belli oldu! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından kimler faydalanabilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş yeri ve konut satın almış ve henüz ödemeleri son bulmamış alıcılar için yüzde 25 indirim kampanyasını hayata geçiriyor. Borcunun kalan kısmını ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenlere 25 oranında indirim söz konusu olacak. Ayrıca borç bakiyesinin belirli bir bölümünü ödeyenler de kampanyadan kısmi olarak yararlanabilecek. İşte, TOKİ indirim kampanyası şartları...

TOKİ, alıcılar için indirim kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Yoğun talep üzerine 2024 Haziran ayı sonuna kadar satılan ev ve iş yerleri için kampanya uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak için ilgili bankaya müracaat etmek yeterli olacak. TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları 22 Eylül'de başlıyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası son başvuru ne zaman?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU BAŞLIYOR! 

TOKİ tarafından borçlarını kapatıp hemen ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için yüzde 25 indirim kampanyası başlatıldı. Kampanyaya başvurular 22 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında bankalar aracılığı ile alınacak.

Borcun tamamını kapatamayıp yüzde 25'inden az olmayacak şekilde borç bakiyesinin bir bölümünü kapatanlar da kampanyadan kısmi yararlanabilecek.

Öte yandan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanan aracı bankadan konut kredisi de alınabilecek.

KATILIM KOŞULLARI

Kampanyadan yararlanacakların; başvuru tarihi itibarıyla o aya dair taksiti ödemiş olmaları gerekiyor.

Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması gerekiyor.

TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksitlerinin en geç aynı yılın Haziran ayına kadar başlamış olanlar yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha fazla kalan alıcılar kampanyadan yararlanamayacak.

