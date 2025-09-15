TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri belli oldu! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından kimler faydalanabilir?

KATILIM KOŞULLARI

Kampanyadan yararlanacakların; başvuru tarihi itibarıyla o aya dair taksiti ödemiş olmaları gerekiyor.



Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması gerekiyor.



TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksitlerinin en geç aynı yılın Haziran ayına kadar başlamış olanlar yararlanabilecek.



Taksit sayısı 12 ay ve daha fazla kalan alıcılar kampanyadan yararlanamayacak.