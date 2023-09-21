TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman? TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası başlatacaklarını belirterek, "Peşin para ödeyen vatandaş yüzde 25 eksik ödeyerek borcundan kurtulmuş olacak." demişti. Peki, TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak?

TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman? TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, TOKİ aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası başlatacaklarını söyledi. Kampanyanın ne zaman başlayacağı şimdi TOKİ'de taksit ödemesi olanların gündeminde. İşte, TOKİ indirim kampanyasının ayrıntıları...

TÜRKİYE HABERLERİ

TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman? TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı - 2

BAKAN MÜJDEYİ AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası düzenlediklerini duyurdu.

Bakan Özhaseki’nin açıkladığı yüzde 25 indirim kampanyasından, TOKİ’den ev ve iş yeri almış, geri ödemesi 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar faydalanabilecek. Alıcılar borç bakiyesinin peşin olarak kapatması durumunda yüzde 25 oranında indirim imkanından yararlanabilecek.

TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman? TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı - 3

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüzde 25 indirim kampanyası 21 Eylül’de başlayacak ve 19 Ekim’de sona erecek.

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman? TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı - 4

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

Konut ve iş yeri alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, 21 Eylül-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek.

TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman? TOKİ'den yüzde 25 indirim fırsatı - 5

BORÇLARINI KAPATMAK İSTEYENLER ARACI BANKADAN KONUT KREDİSİ KULLANABİLECEK

Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı da var. Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER