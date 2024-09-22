TOKİ indirim kampanyası başvuruları yarın başlıyor: TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yapılacak yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular yarın başlayacak. Peki, TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası başvurusu için son gün ne zaman?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yapılacak yüzde 22 indirim kampanyasına başvuru süreci 23 Eylül itibariyle başlayacak.