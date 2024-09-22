TOKİ indirim kampanyası başvuruları yarın başlıyor: TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yapılacak yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular yarın başlayacak. Peki, TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası başvurusu için son gün ne zaman?

TOKİ indirim kampanyası başvuruları yarın başlıyor: TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır? - 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yapılacak yüzde 22 indirim kampanyasına başvuru süreci 23 Eylül itibariyle başlayacak.

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TOKİ indirim kampanyası başvuruları yarın başlıyor: TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır? - 2

İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

Peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 23 Eylül- 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ indirim kampanyası başvuruları yarın başlıyor: TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır? - 3

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TOKİ indirim kampanyası başvuruları yarın başlıyor: TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır? - 4


Kampanyaya, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar başvurabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar ödemeleri gereken tutarı da bankadan öğrenebilecek.

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