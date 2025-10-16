TOKİ indirim kampanyası bitiyor! Yüzde 25 indirim kampanyasından kimler faydalanabilir, nasıl başvurulur?

KİMLER TOKİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANABİLİR?

Kampanyadan bütün borcunu kapatan vatandaşların yanı sıra borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak koşuluyla peşin ödeme yapanlar da kısmi olarak yararlanıyor.



Alıcıların başvuru tarihi itibarıyla borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olmaları gerekiyor. İlgililerin geriye dönük taksit ve emlak vergisinin olmaması şartı da bulunuyor.



Kampanyadan, satışları 2024 Haziran ayı sonuna kadar yapılan ve geri ödeme taksitlerinin en geç aynı tarihe kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanıyor.



Başvuru esnasında site yönetiminden alınacak ''Borcu yoktur'' belgesi ve belediyelerden temin edilecek emlak beyan değerini belirtir belge de olmalı.