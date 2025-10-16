TOKİ indirim kampanyası bitiyor! Yüzde 25 indirim kampanyasından kimler faydalanabilir, nasıl başvurulur?
TOKİ tarafından geri ödemeleri devam eden alıcılar için indirim kampanyası uygulanmaya başlamıştı. Borcunu peşin ödeyen ve tapusunu hemen almak isteyen ilgililer için yüzde 25 indirim söz konusu olmuştu. 22 Eylül'de başlayan başvuru süreci son buluyor. İndirimden yararlanmak isteyenler başvurularını bankalar aracılığı ile yapabiliyor. İşte, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için son tarih...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) her sene belirli dönemlerde indirim kampanyası uyguluyor. Konut ve iş yeri alıcılarının indirimden faydalanabilmesi için 2024 Haziran ayı sonunda satış yapılmış olması gerekiyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az olan gayrimenkul sahipleri indirim kapsamında olmayacak. Peki, TOKİ indirim kampanyası şartları neler?