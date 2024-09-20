TOKİ indirim kampanyasının tarihi belli oldu: TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak? Bakan duyurdu
TOKİ indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum indirim kampanyası tarihini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre,TOKİ, peşin ödemede yüzde 25’lik indirim kampanyasını başlatacak. Kampanyadan kısmi ödeme yapanlar da yararlanabilecek. Peki,TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak?
2024 TOKİ indirim kampanyasının tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) peşin ödemede yüzde 25’lik indirim kampanyasını bu yıl 23 Eylül’de başlatacak.