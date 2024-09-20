TOKİ indirim kampanyasının tarihi belli oldu: TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak? Bakan duyurdu

TOKİ indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum indirim kampanyası tarihini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre,TOKİ, peşin ödemede yüzde 25’lik indirim kampanyasını başlatacak. Kampanyadan kısmi ödeme yapanlar da yararlanabilecek. Peki,TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak?

TOKİ indirim kampanyasının tarihi belli oldu: TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak? Bakan duyurdu - 1

2024 TOKİ indirim kampanyasının tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) peşin ödemede yüzde 25’lik indirim kampanyasını bu yıl 23 Eylül’de başlatacak.

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TOKİ indirim kampanyasının tarihi belli oldu: TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak? Bakan duyurdu - 2

TOKİ KAMPANYASI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 23 Eylül- 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ indirim kampanyasının tarihi belli oldu: TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak? Bakan duyurdu - 3

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar başvurabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar ödemeleri gereken tutarı da bankadan öğrenebilecek.

TOKİ indirim kampanyasının tarihi belli oldu: TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlayacak? Bakan duyurdu - 4
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