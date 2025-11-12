TOKİ İstanbul kiralık konut başvurusu 2025: TOKİ İstanbul kiralık konut yapılacak ilçeler belli oldu mu?

İlk kez hayata geçirilen kiralık konut kampanyası için hazırlıklar devam ediyor. İstanbul’da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’na toplam 15 bin sosyal konut yapılacak. Rayiç bedelin altında kiraya verilecek konutlardan şartları sağlayan adaylar yararlanabilecek.

TOKİ 500 bin konut başvurularında olduğu gibi kiralık konutta önce başvurular toplanacak ve hak sahipleri kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Sözleşme imzalanarak ardından konutlar teslim edilecek. Kiracıların, kira ve aidat takibi yapılacak 3 yılın ardından ise evler bakımları yapılıp tekrar kiraya verilecek. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları başladı mı? İşte, başvuru sürecine ilişkin detaylar…