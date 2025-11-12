TOKİ İstanbul kiralık konut başvurusu 2025: TOKİ İstanbul kiralık konut yapılacak ilçeler belli oldu mu?
12.11.2025 09:31
Son Güncelleme: 12.11.2025 09:46
NTV - Haber Merkezi
TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları için gözler e-Devlet’e çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul’da Anadolu ve Avrupa Yakası’na 15 bin kiralık konut inşa edilecek. İstanbul’daki yüksek kiraları dengelemek ve fahiş kiraların önüne geçilmesi amaçlanıyor. TOKİ 500 bin konut başvuruları başlarken kiralık konut kampanyasında son durum yakından takip ediliyor. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları başladı mı? İşte, TOKİ İstanbul kiralık konut la ilgili yapılan açıklama…
İlk kez hayata geçirilen kiralık konut kampanyası için hazırlıklar devam ediyor. İstanbul’da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’na toplam 15 bin sosyal konut yapılacak. Rayiç bedelin altında kiraya verilecek konutlardan şartları sağlayan adaylar yararlanabilecek.
TOKİ 500 bin konut başvurularında olduğu gibi kiralık konutta önce başvurular toplanacak ve hak sahipleri kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Sözleşme imzalanarak ardından konutlar teslim edilecek. Kiracıların, kira ve aidat takibi yapılacak 3 yılın ardından ise evler bakımları yapılıp tekrar kiraya verilecek. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları başladı mı? İşte, başvuru sürecine ilişkin detaylar…
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru işlemleri 10 Kasım’da başlarken T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor.
İstanbul’da yapılacak kiralık konutların ise ayrı bir başvuru takvimi olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yapılacak hazırlıkların ardından kiralık konut başvuruları başlayacak. TOKİ’nin kısa süre içerisinde kiralık konut yapacağı ilçeleri açıklaması bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
TOKİ İstanbul kiralık konut başvuru şartları henüz açıklanmadı. 500 bin konut projesinde olduğu gibi ikamet şartının olması bekleniyor.
Kiralık konutlar piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek ve bu konutlardan belirlenen şartları sağlayanlar yararlanacak.
Evler üç yıl sürekli kiralanırken konutların yönetimi, bakımı ve denetimi TOKİ tarafından sağlanacak.
KURA YÖNTEMİYLE HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK
TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları e-Devlet üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada konutların 3 yıl boyunca kiralanabileceğini aktarırken 3 yılın bitmesine müteakip eyni kira bedelinin belirleneceğini ifade etti.