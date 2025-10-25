TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyası 2025: İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman, şartları neler?

TOKİ İstanbul’da farklı ilçelerde 15 bin kiralık konut inşa edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüzyılın Konut Projesi kampanyası detaylarını açıkladı. İstanbul’da fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilk kez sosyal konut uygulaması hayata geçirilecek. Anadolu ve Avrupa Yakası’na yapılacak konutlar 3 yıl boyunca kiralanabilecek. 3 yılın sonunda ise yeni kira bedeli belirlenecek. Kiralanan konutların yönetimi, bakımı denetimi sağlanacak. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyası başvuruları 2025 ne zaman, şartları neler? İşte, TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyası detayları…

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye’nin 81 iline 500 bin konut yapılacak. Yapılacak konutların 15 bini İstanbul’a kiralık olarak hizmet verecek. Piyasa rayiç bedelin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. İstanbul’da fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için hayata geçirilecek uygulamada gözler başvuru takvimine çevrildi. TOKİ 500 bin konut başvuru işlemleri 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak. İstanbul’da kiralık konut kampanyasında başvurular toplanacak ve ardından hak sahipleri kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Peki TOKİ İstanbul 15 bin konut başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, kampanyaya yönelik açıklamalar…

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KAMPANYASI 2025 

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut yapılacak. Bu konutlara ek olarak 15 bin liralık konut üretilecek.

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen şartları sağlayan vatandaşlar faydalanabilecek. Evler 3 yıl süreyle kiralabilirken kiralanan konutların, yöntemi bakımı ve denetimi TOKİ tarafından sağlanacak.

Yeni kiralama döneminde ise kira bedeli güncellenecek. TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım’dan itibaren başlayacak. İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut kampanyası başvuru tarihleri ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

Başvuru tarihleriyle birlikte başvuru şartları, konut yapılacak ilçeler, başvuru yöntemi ve diğer detaylar belli olacak.

KURA YÖNTEMİYLE BELİRLENECEK

TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut kampanyasıyla birlikte İstanbul’daki fahiş kira artışını dengelemek ve vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. 

TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut kampanyası için önce başvurular toplanacak ardından kura ile hak sahipleri belirlenecek. Sözleşme yapıldıktan sonra konutlar teslim edilecek. Kira ve aidat takibi yapılacak ve 3 yılın ardından evler bakımları yapılıp tekrar kiralanacak. 

KİRALAR 6 AYDA BİR ARTACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında projenin detaylarını açıkladı. İstanbul’da ilk kez devreye alınacak kiralık konut kampanyasına değinen Kurum, “ : İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanabilir. 3 yılın bitmesine müteakip yeni kira bedeli belirlenecek. Bakımı ve denetimi Bakanlığımız TOKİ marifetiyle yapacak. Yine evi olmayanlara destek olmak, kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş” ifadelerini kullandı.

Projenin detayları üzerine çalıştıklarını ifade eden Kurum, evini kentsel dönüşüme vermiş vatandaşların bu projeye başvuru yapabileceğini ifade ederken kira bedeli rayiç bedelinin yarısı olacağını vurguladı. Kiraların 6 ayda bir memur maaş artışı kat sayısıyla artacağını vurgulayan Kurum, Bir taraftan da istiyoruz ki İstanbul'da kira fiyatlarını biraz aşağıya çekelim. Memurlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz biraz daha rahat olsun. Fiyat dengelemesini yapmak için arzı arttıracaksınız ki konut fiyatı düşsün. Biz de İstanbul'da arzı arttırmak adına hem 100.000 sosyal konut yapıyoruz hem de 15.000 kiralık konut yapıyoruz. Yani 115.000 çarpı 4 deseniz neredeyse 600 bin İstanbullu kardeşimize bu konutları yapıyoruz şu an. Hatta 1 yıl içinde de bitecekler var. Yenilerine de başlayacağız” dedi.

