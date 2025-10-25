TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyası 2025: İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman, şartları neler?
TOKİ İstanbul’da farklı ilçelerde 15 bin kiralık konut inşa edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüzyılın Konut Projesi kampanyası detaylarını açıkladı. İstanbul’da fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilk kez sosyal konut uygulaması hayata geçirilecek. Anadolu ve Avrupa Yakası’na yapılacak konutlar 3 yıl boyunca kiralanabilecek. 3 yılın sonunda ise yeni kira bedeli belirlenecek. Kiralanan konutların yönetimi, bakımı denetimi sağlanacak. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyası başvuruları 2025 ne zaman, şartları neler? İşte, TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyası detayları…
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye’nin 81 iline 500 bin konut yapılacak. Yapılacak konutların 15 bini İstanbul’a kiralık olarak hizmet verecek. Piyasa rayiç bedelin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. İstanbul’da fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için hayata geçirilecek uygulamada gözler başvuru takvimine çevrildi. TOKİ 500 bin konut başvuru işlemleri 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak. İstanbul’da kiralık konut kampanyasında başvurular toplanacak ve ardından hak sahipleri kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Peki TOKİ İstanbul 15 bin konut başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, kampanyaya yönelik açıklamalar…