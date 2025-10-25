TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyası 2025: İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman, şartları neler?

Projenin detayları üzerine çalıştıklarını ifade eden Kurum, evini kentsel dönüşüme vermiş vatandaşların bu projeye başvuru yapabileceğini ifade ederken kira bedeli rayiç bedelinin yarısı olacağını vurguladı. Kiraların 6 ayda bir memur maaş artışı kat sayısıyla artacağını vurgulayan Kurum, Bir taraftan da istiyoruz ki İstanbul'da kira fiyatlarını biraz aşağıya çekelim. Memurlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz biraz daha rahat olsun. Fiyat dengelemesini yapmak için arzı arttıracaksınız ki konut fiyatı düşsün. Biz de İstanbul'da arzı arttırmak adına hem 100.000 sosyal konut yapıyoruz hem de 15.000 kiralık konut yapıyoruz. Yani 115.000 çarpı 4 deseniz neredeyse 600 bin İstanbullu kardeşimize bu konutları yapıyoruz şu an. Hatta 1 yıl içinde de bitecekler var. Yenilerine de başlayacağız” dedi.