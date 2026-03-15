TOKİ İstanbul kura çekimi 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 1+1 ve 2+1 evlerin ödeme planı belli oldu
15.03.2026 12:00
Tuğba Öztürk
İstanbul'da ikamet eden milyonlarca ailenin gözü TOKİ’den gelecek kura duyurusuna çevrildi. TOKİ 500 bin konut projesinde sıra İstanbul'a geldi. İstanbul'da gerçekleşecek 100 bin konut kura çekimi için belirlenen o kritik haftaya girmemize sadece sayılı günler kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen projede, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yapılacak 100 bin konutun sahipleri belli olacak. Peki, 1+1 ve 2+1 dairelerin aylık taksitleri ne kadar? Kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte 2026 TOKİ İstanbul kura takvimi ve ödeme planı.
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi milyonlarca İstanbullu tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İlk kez ev sahibi olmaya hazırlanan on binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan kura çekimiyle birlikte 1+1 veya 2+1 evlerden birinin sahibi olacak. Bakan Kurum tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklama ile birlikte TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekimi için tarihi açıkladı.
Bakan Kurum açıklamasında, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız." ifadelerini kullandı.
Buna göre; TOKİ İstanbul kura çekimi bayramdan sonra yani 23-27 Mart tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
DİĞER İLLER İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İlk teslimatlar için tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.