TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nasıl canlı izlenir?
25.04.2026 07:59
NTV - Haber Merkezi
TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'un kura çekimleri bugün başlıyor. İstanbul'da inşa edilecek 2+1 ve 1+1 konutlar için kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nasıl canlı izlenir?
TOKİ İstanbul kura çekiminin nasıl canlı izleneceği, İstanbul'da 100 bin konut için hak sahibi belirleme kuraları öncesinde başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi, TOKİ'nin Youtube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, 2026 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ'nin İstanbul'da inşa edeceği 100 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü (bugün) saat 14.00'da başlayacak ve 3 gün sürecek. Kura çekimi 27 Nisan Salı günü tamamlanacak ve 100 bin konutun sahipleri belirlenmiş olacak.
Bu kapsamda, bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 14.00'te düzenlenecek kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NASIL CANLI İZLENİR?
TOKİ İstanbul 100 bin konut canlı kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.
Canlı yayını TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayın başladıktan sonra anbean takip edebilirsiniz.
KURAYA 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KATILACAK
Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.
Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru ise 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'da yapıldı.
TAKSİT ÖDEMELERİ 7 BİN 313 LİRADAN BAŞLAYACAK
Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.
İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilecek. Bu konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.
1+1 VE 2+1 EVLERİN ÖDEME PLANI
İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
Not: Başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.
BAKAN KURUM'DAN KURA TÖRENİ PAYLAŞIMI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kura törenine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Kurum, "Beklenen gün geldi, Yüzyılın Konut Projesi'nde bu kez ev sahibi İstanbul. 100 bin sosyal konutun kuralarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile çekiyoruz." ifadesini kullandı.