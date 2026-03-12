TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 100 bin konut için kura çekimi tarihi belli oldu
12.03.2026 10:15
Tuğba Öztürk
TOKİ kura takviminde beklenen an geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan son açıklamalara göre, İstanbul'da gerçekleşecek olan 100 bin konut projesi kura çekimi tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan TOKİ İstanbul kura çekimiyle birlikte on binlerce İstanbullu ilk kez ev sahibi olma şansına erişecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ortak yürütülen TOKİ 500 bin konut projesinde son il olan İstanbul için kura çekimi düzenlenecek. Başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş arasından 100 bin kişi ilk kez ev sahibi olma şansına erişecek. Peki, TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Milyonlarca vatandaşın başvurduğu İstanbul'da gerçekleşecek 100 bin konut kura çekimi için tarihler Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor.
Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız." ifadelerini kullandı.
Buna göre; TOKİ İstanbul kura çekimi bayramdan sonra yani 23-27 Mart tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İlk teslimatlar için tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.