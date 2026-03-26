TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 100 bin konut sahiplerini bulacak
26.03.2026 08:59
Tuğba Öztürk
TOKİ 500 bin konut kura çekiminde sıra Türkiye'nin metropol şehri İstanbul'a geldi. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Bölgesi'nde yaşayan ve ilk kez ev sahibi olabilmek için başvuruda bulunan on binlerce kişi, TOKİ kura çekimi tarihlerini merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması sonrasında ise kura çekimi için muhtemel tarihler belli oldu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım başladı. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklama sonrasında, TOKİ'nin İstanbul için gerçekleştireceği 100 bin konut kura çekiminin bayramdan sonra yapılacağı açıklanmıştı. Gözler ise net tarihe çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milyonlarca vatandaşın başvurduğu, İstanbul'da yapılacak 100 bin konut projesi kura çekimi tarihleri Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız." ifadelerini kullandı.
Buna göre; TOKİ İstanbul kura çekiminin 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
1+1 VE 2+1 EVLER İÇİN ÖDEME PLANI VE PEŞİNAT TUTARLARI
İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.
TOKİ İLK TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İlk teslimatlar için tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.