TOKİ İstanbul kura çekiminde 2. gün. TOKİ İstanbul kura sonuçları saat kaçta, nasıl canlı izlenir? (TOKİ İstanbul kura sonuç sorgulama ekranı)
26.04.2026 10:28
NTV - Haber Merkezi
İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran on binlerce vatandaş için kura heyecanı fırtınası devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut projesi kapsamında dün başlayan kura çekimlerinde bugün 2. gün heyecanı yaşanıyor. Gözler ise kura saatine ve canlı yayın ekranına çevrildi. TOKİ İstanbul kura sonuçları saat kaçta, nasıl canlı izlenir?
TOKİ İstanbul kura sonuçları 2. gününde açıklanmaya devam ediyor. 25 Nisan’da noter huzurunda başlayan ve büyük ilgi gören kura maratonunda, bugün binlerce yeni hak sahibi daha belirlenecek. İşte 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak TOKİ İstanbul kura çekimine dair saat, canlı yayın ve isim listesi bilgisi.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
TOKİ'nin İstanbul'da yapacağı 100 bin konut projesinde 2. gün kura çekimleri, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.00'da başlayacak.
İlk gün şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşların kuralarının tamamlanmasının ardından, bugün genç kategorisi ve diğer kontenjanlar için kuraların yapılması bekleniyor.
TOKİ İSTANBUL CANLI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki projeleri kapsayan dev çekilişin ikinci gününde, öncelikli olarak emekli, engelli ve genç kategorisindeki başvuruların kalan kısımları ile belirli ilçe gruplarının kura çekimleri gerçekleştirilecek.
Saat 10.17'de başlayan kura çekimi Ankara 15. Noterliği denetiminde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda canlı yayında yapılıyor.
TOKİ CANLI YAYIN EKRANI
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Noter huzurunda ismi okunan vatandaşların bilgileri, çekilişten yaklaşık 2-4 saat sonra sisteme işlenmektedir. İsim listesini kontrol etmek için:
e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sayfasına gidin.