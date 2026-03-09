TOKİ İstanbul kura takvimi 2026: TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak?
09.03.2026 08:56
NTV - Haber Merkezi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi TOKİ 500 bin konut projesinde beklenen en büyük durak olan İstanbul için geri sayım başladı. Mart ayının ilk haftasında Ankara ve İzmir kuralarının tamamlanmasının ardından, tüm Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul'da gerçekleşecek 100 bin konut kura takvimine çevrildi. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak? İşte 100 bin konutluk dev İstanbul projesine dair beklenen kura tarihi.
TOKİ kura takviminde Mart ayının ikinci haftası olan 9-14 Mart 2026 tarihinin İstanbul haftası olması bekleniyor. Ankara, İzmir ve Hatay kuralarının geçtiğimiz hafta (2-8 Mart) başarıyla tamamlanmasının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul takvimini bu hafta itibarıyla netleştirmesi bekleniyor. Bugün Muğla'da tamamlanacak olan kura çekimiyle birlikte son il İstanbul kalacak. Peki, TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak?
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ kura maratonunda sıra Türkiye'nin metropol şehri İstanbul'a geldi. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu 100 bin konut projesinde, bu hafta içi (9-14 Mart) kura takviminin resmen belli olması ve ilçelerin tek tek çekilmesi bekleniyor.
Çekilişler noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak.
GÖZLER BUGÜN MUĞLA'DA OLACAK
Geçtiğimiz hafta 4 ilde 71 bin 799 konutun daha hak sahiplerini bulmasıyla birlikte 79 ilde 403 bin 632 konut için kura çekimi tamamlandı.
Bugün Muğla'da gerçekleştirilecek olan 6 bin 417 konutun kura çekimiyle birlikte 80 ilde kura çekimi tamamlanmış olacak ve gözler İstanbul'a çevrilecek.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
