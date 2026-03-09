TOKİ İstanbul kura takvimi 2026: TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi TOKİ 500 bin konut projesinde beklenen en büyük durak olan İstanbul için geri sayım başladı. Mart ayının ilk haftasında Ankara ve İzmir kuralarının tamamlanmasının ardından, tüm Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul'da gerçekleşecek 100 bin konut kura takvimine çevrildi. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak? İşte 100 bin konutluk dev İstanbul projesine dair beklenen kura tarihi.