TOKİ İstanbul kura takvimi 2026: TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak?
30.03.2026 08:56
Aydın Kayar
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi, İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran on binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen "500 bin sosyal konut projesi" kapsamında, İstanbul etapları için beklenen kritik tarihler netleşmeye başladı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yoğun talep gören bölgelerde hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimleriyle birlikte, 100 bin konut için hak sahipleri belli olmuş olacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bakanlık tarafından ortak yürütülen TOKİ 500 bin konut kura çekiminde sıra Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'a geldi. İlk kez ev sahibi olabilmek için başvuruda bulunan binlerce kişi, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihlerini merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması sonrasında ise kura çekimi için muhtemel tarihler belli olmuştu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
BAKAN KURUM'DAN TOKİ İSTANBUL AÇIKLAMASI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız." ifadelerini kullandı.
TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?
İstanbul'da yapılacak 100 bin konut projesi için muhtemel kura tarihleri, Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu.
Buna göre; TOKİ İstanbul kura çekiminin 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
1+1 VE 2+1 EVLER İÇİN ÖDEME PLANI VE PEŞİNAT TUTARLARI
İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.
TOKİ İLK TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
İlk teslimatlar için tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.