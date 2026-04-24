TOKİ İstanbul kura takvimi 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi için saat belli oldu
24.04.2026 09:53
NTV - Haber Merkezi
İstanbul’da 100 bin konutluk dev TOKİ projesinin kurası yarın saat 14.00'te çekilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’un kura çekimleri yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle gerçekleştirilecek.
EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL’DAN GELDİ
500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım 2025’te başladı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi.
Projeye en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul’dan geldi.
GÖZLER SAAT 14.00'TE
29 Aralık 2025- 10 Nisan 2026 tarihleri arasında 80 ilin kura çekimleri tamamlandı. Bugüne kadar 406 bin 499 hak sahibi belirlendi.
Kura takvimi İstanbul ile tamamlanacak. 25 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde saat 14.00’te kura çekim töreni düzenlenecek.
BAKAN KURUM’DAN KURA TÖREN PAYLAŞIMI
Kura çekim törenine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Beklenen gün geldi, Yüzyılın Konut Projesi’nde bu kez ev sahibi İstanbul! 100 bin sosyal konutun kuralarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile çekiyoruz.” dedi.
İstanbul’da 100 bin yeni yuvanın ev sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri 3 gün sürecek.
İSTANBUL’UN GELİR VE ÖDEME ŞARTLARI FARKLI TUTULDU
Proje kapsamında İstanbul’da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutulmuştu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL olarak belirlenmişti. İstanbul’da 2 ayrı büyüklükte 2+1’ler ve 1+1 konutlar inşa edilecek.
İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
Not: Başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.