TOKİ İstanbul kura tarihi 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 100 bin konut sahibini bulacak

Türkiye’nin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde gözler İstanbul'a çevrildi. Milyonlarca İstanbullunun ev sahibi olma hayaliyle beklediği TOKİ İstanbul kura çekimleri için geri sayım başladı. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, tarih belli oldu mu?