TOKİ İstanbul kura tarihi 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 100 bin konut sahibini bulacak
11.03.2026 09:24
Son Güncelleme: 11.03.2026 09:56
Aydın Kayar
Türkiye’nin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde gözler İstanbul'a çevrildi. Milyonlarca İstanbullunun ev sahibi olma hayaliyle beklediği TOKİ İstanbul kura çekimleri için geri sayım başladı. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, tarih belli oldu mu?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde İstanbul için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mart ayının ilk haftasında Ankara ve İzmir kuralarının tamamlanmasının ardından, tüm Türkiye'nin gözü İstanbul'da gerçekleşecek 100 bin konut kura takvimine çevrildi. Kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanacak. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak?
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ kura maratonunda sıra Türkiye'nin metropol şehri İstanbul'a geldi. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu 100 bin konut projesinde, bu hafta (9-14 Mart) kura takviminin resmen netleşmesi ve ilçelerin tek tek çekilmesi bekleniyor.
Çekilişler noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak.
1+1 VE 2+1 EVLER İÇİN ÖDEME PLANI VE PEŞİNAT TUTARLARI
İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
TOKİ İLK TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.