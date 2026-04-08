TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak?
08.04.2026 08:26
Aydın Kayar
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da yapılacak 100 bin konut için kura çekimi tarihi belli oldu. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan İstanbul kura çekimi ile birlikte, 100 bin konut için hak sahipleri belirlenecek.
2026 TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklama sonrasında, TOKİ İstanbul kuralarının bayramdan sonra çekileceği açıklanmış fakat net tarih verilmemişti. Bakan Kurum son açıklamasıyla birlikte meraklanan beklenen TOKİ İstanbul kura çekimi tarihini açıkladı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak?
TOKİ İSTANBUL 100 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul'da yapılacak 100 bin konut projesi için kura tarihleri, Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu.
Buna göre; TOKİ İstanbul kura çekimi 25 Nisan 2026 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
1+1 VE 2+1 EVLER İÇİN ÖDEME PLANI VE PEŞİNAT TUTARLARI
İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.
TOKİ İLK TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
İlk teslimatlar için tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.