TOKİ Kayseri Kocasinan kura çekimi sonuçları açıklandı

Kayseri 'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 550 konutun hak sahipleri kura çekimi ile belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından yürütülen 'Her Yıl 100 bin sosyal konut' projesi kapsamında Kocasinan ilçesi Karpuzatan mahallesinde yapılacak 550 konut için 20 bin 952 kişi başvurdu.