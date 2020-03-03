TOKİ Kayseri Kocasinan kura çekimi sonuçları açıklandı
TOKİ, Kocasinan ilçesi Karpuzatan mahallesinde kura çekimi sonuçları açıklandı.
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03.03.2020 - 14:45
Kayseri'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 550 konutun hak sahipleri kura çekimi ile belirlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından yürütülen 'Her Yıl 100 bin sosyal konut' projesi kapsamında Kocasinan ilçesi Karpuzatan mahallesinde yapılacak 550 konut için 20 bin 952 kişi başvurdu.
Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Kadir Has Kongre Merkezinde kura çekilişi yapıldı. Binlerce insanın katıldığı ve Kayseri 1’nci Noter huzurunda yapılan kura çekiminde, 385 adet 2+1, 165 adet 3+1 konutun hak sahipleri belirlendi.
Kurada isimleri çıkanlar büyük mutluluk yaşarken, bazıları sevinç gözyaşı döktü.
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