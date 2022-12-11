TOKİ Kayseri kuraları çekiliyor: Kayseri Kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?



3 ilçemizde müracaattan fazla konut olduğunu söyleyen Çopuroğlu, "Dolayısıyla müracaat eden herkes konut sahibi oluyor. Orada kuralar çekilmeyecek. Diğer ilçelerimizde kuralar tek tek çekilmek suretiyle hak sahipleri belli olacak. Toplu Konut İdaremizin (TOKİ) de bu konudaki başarısı zaten ortada. En kısa sürede yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.