TOKİ Kayseri kuraları çekiliyor: Kayseri Kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

Kayseri'nin Merkez, Hacılar, Yahyalı ve Develi ilçelerinde inşa edilecek TOKİ konutları için kura çekimi başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebiliyor.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri’de Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak olan konutların kura çekimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “3 gün sürecek kura çekimi ile 5 bin kişi ev sahibi olacak” dedi.
3 ilçemizde müracaattan fazla konut olduğunu söyleyen Çopuroğlu, "Dolayısıyla müracaat eden herkes konut sahibi oluyor. Orada kuralar çekilmeyecek. Diğer ilçelerimizde kuralar tek tek çekilmek suretiyle hak sahipleri belli olacak. Toplu Konut İdaremizin (TOKİ) de bu konudaki başarısı zaten ortada. En kısa sürede yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.
Samsun'da 12 Aralık'ta başlayacak olan 4. etap kuraları 19 Aralık'a kadar tamamlanacak.
Çekilişler 7 ilde, 15 bin 566 hak sahibini belirlemek için yapılacak.
Kura tarihleri ve illere göre konut dağılımı şöyle olacak:
12-14 Aralık Samsun 4 bin 450 konut, 13 Aralık Amasya 1150 konut, 14-15 Aralık Çorum 2 bin 160 konut, 15-16 Aralık Ordu 2 bin 50 konut, 16-18 Aralık Sivas 2 bin 706 konut, 17 Aralık Giresun 1550 konut ve 19 Aralık Tokat 1500 konut.
Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konut için Mart 2023'e kadar kuraların tamamlanarak hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.