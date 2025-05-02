TOKİ Kocaeli (İzmit) kura çekimi saat kaçta? TOKİ Kocaeli canlı kura sayfası
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kocaeli'de inşa edilen toplam 2.223 konutun hak sahipleri, kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, TOKİ Kocaeli (İzmit) kura çekimi saat kaçta?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen devasa sosyal konut projesi kapsamında, İzmit Sekbanlı-Sepetçi Mahalleleri'nde yükselen 2+1 ve 3+1 tipindeki modern konutların sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle netleşecek.