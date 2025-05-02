TOKİ Kocaeli (İzmit) kura çekimi saat kaçta? TOKİ Kocaeli canlı kura sayfası

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kocaeli'de inşa edilen toplam 2.223 konutun hak sahipleri, kura yöntemiyle belirlenecek. Peki, TOKİ Kocaeli (İzmit) kura çekimi saat kaçta?

TOKİ Kocaeli (İzmit) kura çekimi saat kaçta? TOKİ Kocaeli canlı kura sayfası - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen devasa sosyal konut projesi kapsamında, İzmit Sekbanlı-Sepetçi Mahalleleri'nde yükselen 2+1 ve 3+1 tipindeki modern konutların sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle netleşecek.

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TOKİ Kocaeli (İzmit) kura çekimi saat kaçta? TOKİ Kocaeli canlı kura sayfası - 2

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kura çekimi, 2 Mayıs 2025 Cuma günü saat 10.00'da başlayacak ve TOKİ'nin resmi YouTube sosyal medya kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ İZMİT CANLI KURA SAYFASI

TOKİ Kocaeli (İzmit) kura çekimi saat kaçta? TOKİ Kocaeli canlı kura sayfası - 3

TOKİ İZMİT KURA AÇIKLAMASI

TOKİ'den yapılan açıklamada; "250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki Kocaeli İli İzmit İlçesi Sekbanlı-Sepetçi Mah.2. Bölge 2. Etap 567 Konut Projesi, Kocaeli İli İzmit İlçesi Sekbanlı-Sepetçi Mah. 3. Bölge 1. Etap 989 Konut Projesi ve Kocaeli İli İzmit İlçesi Sekbanlı-Sepetçi Mah. 3. Bölge 2. Etap 711 Konut Projesi’nde yer alan; 2+1 konut tipinden 1.754 adet ve 3+1 konut tipinden 469 adet olmak üzere toplam 2.223 konut için "Konut Belirleme Kurası" 02 Mayıs 2025 tarihi Cuma günü Saat 10:00'da sosyal medya YouTube kanalından canlı yayın ile yapılacak.


TOKİ Kocaeli (İzmit) kura çekimi saat kaçta? TOKİ Kocaeli canlı kura sayfası - 4

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından Kocaeli İzmit Sekbanlı-Sepetçi Mah.2. Bölge 2. Etap 567 Konut Projesi 12 Mayıs 2025 – 05 Haziran 2025 tarihleri arasında, Kocaeli İzmit Sekbanlı-Sepetçi Mah. 3.Bölge 1.Etap 989 Konut Projesi 10 Haziran 2025 – 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında, Kocaeli İzmit Sekbanlı-Sepetçi Mah. 3. Bölge 2. Etap 711 Konut Projesi 14 Temmuz 2025–15 Ağustos 2025 tarihleri arasında olmak üzere sözleşme imzalama programı çerçevesinde; T.Halkbankası A.Ş. / 443-İzmit / Kocaeli Şubesi’nde imzalatılacak. " denildi.

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