TOKİ Kocaeli (İzmit) kura çekimi saat kaçta? TOKİ Kocaeli canlı kura sayfası

TOKİ İZMİT KURA AÇIKLAMASI

TOKİ'den yapılan açıklamada; "250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki Kocaeli İli İzmit İlçesi Sekbanlı-Sepetçi Mah.2. Bölge 2. Etap 567 Konut Projesi, Kocaeli İli İzmit İlçesi Sekbanlı-Sepetçi Mah. 3. Bölge 1. Etap 989 Konut Projesi ve Kocaeli İli İzmit İlçesi Sekbanlı-Sepetçi Mah. 3. Bölge 2. Etap 711 Konut Projesi’nde yer alan; 2+1 konut tipinden 1.754 adet ve 3+1 konut tipinden 469 adet olmak üzere toplam 2.223 konut için "Konut Belirleme Kurası" 02 Mayıs 2025 tarihi Cuma günü Saat 10:00'da sosyal medya YouTube kanalından canlı yayın ile yapılacak.





