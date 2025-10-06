TOKİ konut ve iş yeri için yüzde 25 indirim uyguluyor! TOKİ indirim kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, kimler faydalanabilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yüzde 25 indirim kampanyası başlatıldı. TOKİ'den konut ve iş yeri alanlar, borcunu peşin ödeyerek indirimden yararlanabiliyor. Öte yandan borcun tamamını ödeyemeyenler için kısmi borç kapamada da indirim söz konusu oluyor. TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular 22 Eylül'de başlamıştı. İşte, son başvuru tarihi...

TOKİ, ev ve iş yeri alanlar için kolaylık sağlamaya devam ediyor. 2025 yılında da indirim kampanyasını devreye soktu. İndirim kampanyası, 2024 yılı Haziran sonuna kadar satışları gerçekleşmiş ve taksit ödemeleri de aynı dönemde başlayanlar için geçerlidir. Peki, TOKİ yüde 25 indirim kampanyası şartları neler?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI SON BAŞVURU TARİHİ

TOKİ indirim kampanyası başvuruları 22 Eylül'de başladı. Son başvurular ise 17 Ekim'de alınacak. İlgililer ev ve iş yeri tapularını hemen ve indirimli almak için bankalara müracaat etmeliler.

Kampanya, borcun tamamının kapatılması halinde uygulanıyor. Ayrıca borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak koşuluyla yapılacak peşin ödemelerde de indirimden kısmi olarak yararlanılıyor.

Koşulları sağlayabilen 168 bin 198 hak sahibi kampanya kapsamında yer alıyor.

İlgililer bankalardan konut kredisi kullanabilecek. 

Halk Bnkası 1-120 ay vadeli, 2.70 faiz oranıyla tüm tutar aralıklarına konut kredisi veriyor. İş yeri için de aynı vade oranında 3.25 faiz oranıyla kredi sağlıyor.

Ziraat Bankası ise tüm tutar aralıklarına 1-120 ay vade ile 2.70 faiz oranlı kredi veriyor. İş yeri için kredilerde de 3.25 faiz oranı sunuyor.

İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI

İndirim uygulamasındaki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor.

Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları kampanyadan yararlanabiliyor.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamıyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen alıcılar bankaya giderken Site Yönetiminden ''borcu yoktur belgesi'' ve ilgili Belediyeden ''emlak beyan değerini gösterir belgeyi'' de alarak yanında götürmeli.

