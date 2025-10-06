TOKİ konut ve iş yeri için yüzde 25 indirim uyguluyor! TOKİ indirim kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, kimler faydalanabilir?

İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI

İndirim uygulamasındaki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor.



Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.



TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları kampanyadan yararlanabiliyor.



Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamıyor.



Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor.



Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen alıcılar bankaya giderken Site Yönetiminden ''borcu yoktur belgesi'' ve ilgili Belediyeden ''emlak beyan değerini gösterir belgeyi'' de alarak yanında götürmeli.