TOKİ konut ve iş yeri için yüzde 25 indirim uyguluyor! TOKİ indirim kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, kimler faydalanabilir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yüzde 25 indirim kampanyası başlatıldı. TOKİ'den konut ve iş yeri alanlar, borcunu peşin ödeyerek indirimden yararlanabiliyor. Öte yandan borcun tamamını ödeyemeyenler için kısmi borç kapamada da indirim söz konusu oluyor. TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular 22 Eylül'de başlamıştı. İşte, son başvuru tarihi...
TOKİ, ev ve iş yeri alanlar için kolaylık sağlamaya devam ediyor. 2025 yılında da indirim kampanyasını devreye soktu. İndirim kampanyası, 2024 yılı Haziran sonuna kadar satışları gerçekleşmiş ve taksit ödemeleri de aynı dönemde başlayanlar için geçerlidir. Peki, TOKİ yüde 25 indirim kampanyası şartları neler?