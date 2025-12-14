TOKİ kura çekimi ne zaman, başvurular ne zaman bitecek? 2025 TOKİ başvuru sonuçları için gözler o tarihte
14.12.2025 08:43
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve hükümet ortaklığında Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen TOKİ 500 bin konut kura çekimi için başvurular bu hafta sona eriyor. 19 Aralık'ta sona erecek olan TOKİ başvuruları tamamlayan adayların gözleri kura tarihine çevrildi. TOKİ kura çekimi kapsamında İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 31 bin ve İzmir'de 21 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla araştırılıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, TOKİ tarafından belirtilen tarihlerde gerçekleşecek olan hak sahibi belirleme kuralarının ardından sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman gerçekleşecek?
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.
Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?
TOKİ 500 bin konut hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin liralık başvuru ücreti geri iade edilecek.
KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLGİ
“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazi’lere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacaktır, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20’si kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20’i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
6) Diğer Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.