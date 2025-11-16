TOKİ kura çekimi tarihi 2025: 500 bin konut kuraları ne zaman çekilecek?
16.11.2025 08:43
Birkan Erol
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin konut kura çekiminin yapılacağı tarih, kimlik numarasının son hanesine göre başvuruların alınması ve 15 Kasım'da tamamlanmasıyla birlikte merak edilmeye başladı. Yüzyılın Projesi kapsamında uygulamaya 500 bin konuttan yararlanmak isteyen tüm vatandaşlar bugünden itibaren başvuruda bulunabilecek. Peki, TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi tarihi, başvurularını yapan milyonlarca vatandaş tarafından merakla sorgulanıyor. 81 ilde yapılacak 500 bin konut için başvurular bugünden itibaren tüm vatandaşlara açıldı. Şimdi gözler ise TOKİ 500 bin konut kura sonuçlarının açıklanacağı tarihlere çevrildi. Peki, TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ 500 BİN KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak.
Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
TOKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında, konut kura çekiminin tamamlanmasının ardından evlerin teslim tarihi de açıklandı.
500 bin konut teslimatlarının, hak sahibi belirleme kuralarının tamamlanmasının ardından 2027 Mart itibarıyla başlaması bekleniyor.
GENEL BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iş birliğindeki 500 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi belli oldu.
10 Kasım tarihinde başlayan 500 bin konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. Kimlik numarasının son rakamı "0, 2, 4, 6 ve 8" olan vatandaşların 15 Kasım'a kadar gün gün başvuruları alındı.
Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırıldı ve bugünden itibaren 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular e-Devlet üzerinden açıldı.