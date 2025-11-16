TOKİ kura çekimi tarihi 2025: 500 bin konut kuraları ne zaman çekilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) iş birliğindeki 500 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi belli oldu.

10 Kasım tarihinde başlayan 500 bin konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. Kimlik numarasının son rakamı "0, 2, 4, 6 ve 8" olan vatandaşların 15 Kasım'a kadar gün gün başvuruları alındı.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırıldı ve bugünden itibaren 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular e-Devlet üzerinden açıldı.