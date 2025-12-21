TOKİ kura sonuçları tarihi 2025: TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler kura tarihinde
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve hükümet işbirliğiyle hayata geçirilen 500 bin konut projesinin başvuruları sona erdi. TOKİ 500 bin konut projesinde yer alan 1+1 ve 2+1 evler için 5000 TL başvuru ücretini yatırarak başvuran vatandaşlar, gözlerini kura çekiminin yapılacağı takvime çevirdi. TOKİ tarafından paylaşılan takvim sonrasında kuraların çekileceği tarihler belli oldu.
TOKİ 500 bin konut kura sonuçlarının açıklanacağı tarih, başvuruda bulunan 5 milyonu aşkın vatandaşın gündeminde yer alıyor. TOKİ üzerinden ev sahibi olabilme fırsatını kaçırmak istemeyen birçok vatandaş başvurularını tamamladı. Şimdi artık tüm gözler 29 Aralık tarihine çevrildi. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.
Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AŞAMALI OLARAK DUYURULMASI BEKLENİYOR
TOKİ kura çekimi, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayıp, 27 Şubat 2026 tarihine kadar yaklaşık iki ay sürecek. Her ilin kura çekiliş tarihi ve saatinin, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden aşamalı olarak duyurulması bekleniyor.
TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?
TOKİ 500 bin konut hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin liralık başvuru ücreti geri iade edilecek.