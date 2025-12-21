TOKİ kura sonuçları tarihi 2025: TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler kura tarihinde

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve hükümet işbirliğiyle hayata geçirilen 500 bin konut projesinin başvuruları sona erdi. TOKİ 500 bin konut projesinde yer alan 1+1 ve 2+1 evler için 5000 TL başvuru ücretini yatırarak başvuran vatandaşlar, gözlerini kura çekiminin yapılacağı takvime çevirdi. TOKİ tarafından paylaşılan takvim sonrasında kuraların çekileceği tarihler belli oldu.