TOKİ kura takvimi 16-22 Şubat 2026: Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi var? (İl il TOKİ kura sonuçları sorgulama)
15.02.2026 09:02
Aydın Kayar
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Aralık ayında başlayan ve bugüne kadar 50'den fazla ilde tamamlanan kura çekimlerinde sıra, yüksek kontenjanlı illere ve bölge merkezlerine geldi. Yani yarından itibaren yeni ve oldukça yoğun bir kura haftasına girilecek. Gözler ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek kura çekimi tarihlerine çevrildi. 16-22 Şubat haftasında hangi illerde kura çekilecek? İşte il il güncel TOKİ kura takvimi ve sonuç sorgulama ekranı.
İl il TOKİ kura takvimi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanmaya devam ediyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 58 ilde kuralar tamamlandı ve 213 bin konutun hak sahipleri belirlendi. TOKİ tarafından yayımlanan haftalık kura takvimi sonrasında ise gözler İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek kuralara çevrildi. Peki, Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi var? İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura tarihleri belli oldu mu?
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli olmak üzere 58 ilde 213 bin 451 konutun hak sahipleri belirlendi.
Yarın ise Eskişehir ve Karaman'da yapılacak konutlar için kura çekimi gerçekleşecek ve hak sahipleri belirlenecek.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
TÜM İLLERİN TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
16-22 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ
Yeni haftanın takvimi şu şekilde:
ESKİŞEHİR
Tarih: 16 Şubat 2026
Saat: 11.00
Yer: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu
KARAMAN
Tarih: 16 Şubat 2026
Saat: 15.00
Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu
SAKARYA
Tarih: 17 Şubat 2026
Saat: 11.00
Yer: Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi
KONYA
Tarih: 17 Şubat 2026
Saat: 11.00
Yer: Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu
DİYARBAKIR
Tarih: 19 Şubat 2026
Saat: 11.00
Yer: Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
TOKİ tarafından açıklanan takvime göre, konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.