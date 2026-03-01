TOKİ kura takvimi 2-8 Mart 2026: Ankara ve İzmir'de kura çekimi tarihleri belli oldu (TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Mart haftasının kura takvimini paylaşarak, "Yüzyılın Konut Projesinde kura çekimlerinde sona geliyoruz. Bugüne kadar 75 şehirde 331 bin 833 konutumuzun hak sahiplerini belirledik. Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da kura heyecanı var. 71 bin 799 anahtarımızın daha sahiplerini belirleyecek, sevincini milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın kura çekim töreni salı günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek. Kura töreninde Ankara'da 31 bin 73 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Bakan Kurum, cuma günü de Hatay'ın kura çekim törenine katılacak.