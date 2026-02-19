TOKİ kura takvimi 2026: Diyarbakır TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (İl il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı)
19.02.2026 10:11
NTV - Haber Merkezi
Diyarbakır’da yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği TOKİ kura çekimi bugün gerçekleşecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekiminde sıra Diyarbakır’a geldi. Diyarbakır merkez ve ilçeleri için noter huzurunda yapılacak çekilişle, tam 12 bin 165 ailenin ev sahibi olma hayali gerçek oluyor. Peki, Diyarbakır TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Diyarbakır TOKİ kura takvimi ve sonuç sorgulama ekranı.
TOKİ'nin resmi takvimine göre 19 Şubat Perşembe günü itibarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kura heyecanı yaşanmaya devam edecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 64 ilde binlerce konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. Şimdi gözler TOKİ kura takviminde yer alan Diyarbakır kura sonuçlarına çevrildi. Peki, Diyarbakır TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin ve Kırklareli olmak üzere 64 ilde binlerce konutun hak sahipleri belirlendi.
Bugün ise Diyarbakır'da yapılacak konutlar için kura çekimi gerçekleşecek ve hak sahipleri belirlenecek.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
16-22 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ
Yeni haftanın takvimine göre,
16 Şubat Pazartesi Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da 1550,
17 Şubat Salı Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633,
18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255,
19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165,
20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890,
21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.
DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Diyarbakır merkez ve çevre ilçeler için bugün TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile birlikte 12 bin 165 konut için hak sahipleri belirlenecek.
Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi ve Ziya Gökalp Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi saat 11.00'da başlayacak. Kura çekiminin akşam saatlerinde sona ermesi ve kura çekiminde ismi çıkan hak sahiplerine akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.
DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN