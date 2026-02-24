TOKİ kura takvimi 2026: İl il TOKİ 500 bin konut kura sonuçları açıklanıyor! Gözler bugün Uşak'ta
24.02.2026 09:47
NTV - Haber Merkezi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde il il kura çekimi sürmeye devam ediyor. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında 81 ilde etap etap ilerleyen kura çekimlerinde bugün takvimler Uşak’ı gösteriyor. Binlerce vatandaş, "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "İsim listesi belli oldu mu?" sorularının yanıtını arıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları bu hafta hangi ilde, ne zaman açıklanacak? İşte 23 Şubat-1 Mart tarihli TOKİ kura takvimi.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürmeye devam ederken, gözler bir yandan da İstanbul, Ankara ve İzmir için TOKİ kura takvimine çevrildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanan yeni haftanın takvimiyle birlikte gözler bugün Uşak'ta gerçekleşecek TOKİ kuralarında. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi ilde açıklanacak? TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep ve Bursa olmak üzere 69 ilde 312 bin 290 konutun hak sahipleri belirlendi.
Bugün ise Uşak'ta yapılacak konutlar için kura çekimi gerçekleşecek ve hak sahipleri belirlenecek.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
23 ŞUBAT-1 MART TOKİ KURA TAKVİMİ
Yeni haftanın takvimine göre,
24 Şubat Salı Uşak'ta 2 bin 558,
25 Şubat Çarşamba Isparta'da 2 bin 889,
26 Şubat Perşembe Burdur'da 2 bin 206,
27 Şubat Cuma Edirne'de 2 bin 530, Denizli'de 6 bin 370 ve Osmaniye'de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belli olacak.
Bu doğrultuda, 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle, 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanacak.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
TOKİ tarafından açıklanan takvime göre, konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.