TOKİ kura takvimi 2026: İl il TOKİ 500 bin konut kura sonuçları için yeni takvim açıklandı (2-8 Şubat il il kura sonuçları sorgulama ekranı)
01.02.2026 14:37
Tuğba Öztürk
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin konut kura çekimi il il sürmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın uygun şartlarla ev sahibi olma hayali kurduğu "TOKİ 500 Bin Sosyal Konut" projesinde 2026 yılı kura çekimleri il bazında açıklanmaya devam ediyor. Ocak ayındaki yoğun kura trafiğinin ardından gözler şubat ayı takvimine ve büyükşehirlerin kura tarihlerine çevrildi. Peki, Ankara, İstanbul ve İzmir'de TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte il il TOKİ kura takvimi ve sonuç sorgulama ekranı.
TOKİ 500 bin konut kura sonuçları, bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre il il sürmeye devam ediyor. 31 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 43'e yükseldi. Şimdi gözler yayımlanan yeni takvim sonrasında 2-8 Şubat tarihlerindeki TOKİ kura sonuçlarına çevrildi. Peki, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları hangi ilde, ne zaman açıklanacak? İşte il il TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın'da sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Yarın ise Elazığ'da yapılacak konutlar için kura çekimi gerçekleşecek.
Yarının ardından tamamlanan il sayısı 44'e yükselecek.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
2 - 8 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ
Bu hafta noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi programı şöyle:
2 Şubat 2026 Pazartesi Elazığ'da,
3 Şubat 2026 Salı Kayseri'de
4 Şubat 2026 Çarşamba Kırşehir'de,
5 Şubat 2026 Perşembe Afyonkarahisar'da
6 Şubat 2026 Cuma Osmaniye'de
8 Şubat 2026 Pazar Kırıkkale'de gerçekleştirilecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.