TOKİ kura takvimi 2026: TOKİ 500 bin konut kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor (9-16 Şubat TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı)
08.02.2026 10:18
Tuğba Öztürk
Milyonlarca vatandaşın ilk evim hayaliyle beklediği TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta birçok ilde gerçekleştirilen kuraların ardından binlerce aile hak sahibi olma şansına erişmişti. Şimdi TOKİ kuralarında gözler yeni hafta ve takvime çevrildi. Peki, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 9-16 Şubat 2026 tarihleri arasında hangi illerde kura çekilecek? İşte yeni haftanın il il kura takvimi ve sonuç sorgulama ekranı.
TOKİ 500 bin konut kura sonuçları, yayımlanan takvime göre il il açıklanmaya devam ediyor. Binlerce ailenin uygun şartlarla ev sahibi olma hayali kurduğu TOKİ 500 bin konut kuralarında yeni takvim belli oldu. 7 Şubat'ta kurası tamamlanan illerin ardından şimdi gözler yayımlanan yeni takvim sonrasında 9-16 Şubat tarihlerindeki TOKİ kuralarına çevrildi. Peki, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il il 2026 TOKİ kura takvimi ve sorgulama ekranı.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Düzce, Elazığ, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve daha birçok ilde sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
Yarın ise Yozgat ve Kütahya'da yapılacak konutlar için kura çekimi gerçekleşecek ve hak sahipleri belirlenecek.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
9-16 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi tüm hızıyla sürüyor. TOKİ, 9-16 Şubat haftası için il il yeni kura tarihini belirlendi. İşte bu hafta kura çekilişi yapılacak iller:
YOZGAT - 9 ŞUBAT - 2 BİN 588 KONUT
KÜTAHYA - 9 ŞUBAT - 3 BİN 592 KONUT
ÇANKIRI - 11 ŞUBAT - BİN 753 KONUT
BOLU - 12 ŞUBAT - BİN 950 KONUT
ESKİŞEHİR - 16 ŞUBAT - 6 BİN 055 KONUT
ÇORUM - 23 ŞUBAT - 2 BİN 867 KONUT
OSMANİYE - 27 ŞUBAT - 2 BİN 990 KONUT
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
TOKİ tarafından açıklanan takvime göre, konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.