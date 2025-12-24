TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2025 TOKİ 500 bin konut başvuru sonuç tarihi

2025 TOKİ kura çekimi tarih belli oldu. Üzerinde evi olmayan ve ilk defa ev sahibi olacak olan vatandaşlar için TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları tamamlandı. 5000 TL başvuru ücretini yatıran ve başvuruda bulunan 5 milyonu aşkın vatandaş, şimdi gözlerini kura tarihlerine çevirdi. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?