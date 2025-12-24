TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2025 TOKİ 500 bin konut başvuru sonuç tarihi
24.12.2025 10:14
Ceren Ekşi
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin konut kuralarının çekileceği tarih, uygun taksit seçenekleriyle ev sahibi olmak için başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Vatandaşlara 81 ilde uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ 500 bin konut projesi için başvuru sonuçları bekleniyor. Başvuru sonuçlarına göre vatandaşlara 1+1 ve 2+1 ev sahibi olma şansı tanınacak. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
2025 TOKİ kura çekimi tarih belli oldu. Üzerinde evi olmayan ve ilk defa ev sahibi olacak olan vatandaşlar için TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları tamamlandı. 5000 TL başvuru ücretini yatıran ve başvuruda bulunan 5 milyonu aşkın vatandaş, şimdi gözlerini kura tarihlerine çevirdi. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.
Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KURA ÇEKİMİ 2 AY SÜRECEK
TOKİ kura çekimi, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayıp, 27 Şubat 2026 tarihine kadar yaklaşık iki ay sürecek. Her ilin kura çekiliş tarihi ve saatinin, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden aşamalı olarak duyurulması bekleniyor.
TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?
TOKİ 500 bin konut hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin liralık başvuru ücreti geri iade edilecek.