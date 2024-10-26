TOKİ Malatya kura çekimi ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? (TOKİ Malatya kura çekimi canlı)
Malatya'da yapımı tamamlanan 6 bin 759 TOKİ konutu bugün hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ Malatya kura çekimi canlı yayını AFAD'ın YouTube hesapları üzerinden takip ediliyor. Peki, TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da yapımı tamamlanan 6 bin 759 konutun kurası bugün çekilecek.Malatya deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak.