TOKİ Malatya kura çekimi ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? (TOKİ Malatya kura çekimi canlı)

Malatya'da yapımı tamamlanan 6 bin 759 TOKİ konutu bugün hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ Malatya kura çekimi canlı yayını AFAD'ın YouTube hesapları üzerinden takip ediliyor. Peki, TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ Malatya kura çekimi ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? (TOKİ Malatya kura çekimi canlı) - 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da yapımı tamamlanan 6 bin 759 konutun kurası bugün çekilecek.Malatya deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak.

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TOKİ Malatya kura çekimi ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? (TOKİ Malatya kura çekimi canlı) - 2

TOKİ CANLI KURA ÇEKİMİ EKRANI

Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.

TOKİ CANLI KURA ÇEKİMİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Malatya kura çekimi ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? (TOKİ Malatya kura çekimi canlı) - 3

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Ankara'dan bağlantıyla katılacakları törende kentteki 6 bin 759 konutun kurasının çekileceğini belirtti.


TOKİ Malatya kura çekimi ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? (TOKİ Malatya kura çekimi canlı) - 4

Er, "Bu kura ile birlikte Malatyamızda toplam 17 bin 438 konutumuzu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Derdimize derman, yaramıza merhem oldukları ve şehrimize, hemşehrilerimize gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza ve emeği geçen herkese tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah en kısa sürede her bir hemşehrimizin evine, iş yerine kavuşması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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