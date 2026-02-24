TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücret iadesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı tüm hızıyla devam ederken, kurada ismi çıkmayan binlerce vatandaş için şimdi de para iadesi süreci başladı. Özellikle bugün gerçekleştirilen Uşak kurası ve geride bıraktığımız diğer illerin ardından gözler banka hesaplarına çevrildi. Peki, yatırılan 5000 TL başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? Halkbank ve Ziraat Bankası TOKİ para iadesi sorgulama nasıl yapılır? İşte kurada hak sahibi olamayanlar için adım adım iade süreci.