TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücret iadesi sorgulama ekranı
24.02.2026 16:15
Son Güncelleme: 24.02.2026 16:25
NTV - Haber Merkezi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı tüm hızıyla devam ederken, kurada ismi çıkmayan binlerce vatandaş için şimdi de para iadesi süreci başladı. Özellikle bugün gerçekleştirilen Uşak kurası ve geride bıraktığımız diğer illerin ardından gözler banka hesaplarına çevrildi. Peki, yatırılan 5000 TL başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? Halkbank ve Ziraat Bankası TOKİ para iadesi sorgulama nasıl yapılır? İşte kurada hak sahibi olamayanlar için adım adım iade süreci.
TOKİ kura çekilişlerinde ismi "Asil" veya "Yedek" olarak çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları ücretleri geri alma hakkına sahip oluyor. Ancak bu iade işlemi kura çekildiği an değil, belirli bir prosedür dahilinde gerçekleşiyor. Peki, TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak?
TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ NE ZAMAN YATAR?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir.
Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında banka şubeleri, emlak konut web sitesi ve ATM’ler aracılığıyla geri alınabiliyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor.
e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için;
1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın.
2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.
3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.