TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? e-Devlet 2025 başvuruları bekleniyor
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ, 81 ilde 250 bin konut projesi için hazırlıklara başladı. Gözler şimdi TOKİ 250 bin sosyal konut projesi İstanbul, Ankara, İzmir ve il il başvuru tarihlerinde. Peki, TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?
TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında yapacağı 250 bin konutta geri sayım başladı. TOKİ’nin üzerinde çalıştığı sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilmesi beklenirken kent merkezi, ilçe merkezleri ve nüfusa göre konut dağılımı ön planda olacak. 2025 yılının Şubat ayında 81 ilin valiliklerine sosyal konut inşa edilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. İşte, 2025 TOKİ sosyal konut başvurularında son bilgiler...