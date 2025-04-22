TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? e-Devlet 2025 başvuruları bekleniyor

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor.



Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.