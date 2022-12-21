TOKİ Yozgat ve Artvin kuraları canlı olarak gerçekleştiriliyor: TOKİ SONUÇLARI ve isim listesi nasıl öğrenilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimleri etaplar halinde sürüyor. 20 Aralık'ta başlayan 5.etap kura çekilişi Yozgat ve Artvin illeriyle devam ediyor.