TOKİ Yozgat ve Artvin kuraları canlı olarak gerçekleştiriliyor: TOKİ SONUÇLARI ve isim listesi nasıl öğrenilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimleri etaplar halinde sürüyor. 20 Aralık'ta başlayan 5.etap kura çekilişi Yozgat ve Artvin illeriyle devam ediyor.
Bütün TOKİ kuraları http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı yayınlanıyor. Yozgat ve Artvin kuraları aynı anda TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek.
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut
23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut
23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut
24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut
2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut
10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut